CF8M y víctimas de trauma ocular rechazan postergación de formalización del general Yáñez - Chilevisión

La Coordinadora Feminista 8M (CF8M) y la Coordinadora de Familiares y Víctimas de Trauma Ocular rechazaron la postergación de la formalización del actual general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.

Si bien Yáñez iba a ser imputado el próximo 7 de mayo por el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio en el contexto de las protestas del estallido social, Fiscalía decidió pedir la postergación de la formalización, lo que fue acogido por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

Antes de conocerse la decisión, tanto el presidente Gabriel Boric como la ministra del Interior, Carolina Tohá, habían adelantado su respaldo a Yáñez, quien seguiría contando con su apoyo pese a ser formalizado, faltando al llamaco "criterio Tohá", que establece que quienes sean imputados deben dejar sus cargos.

"Que las autoridades estén enfrentando al mismo tiempo, en este caso, no sería adecuado remover al mando de las policías en un instante como ese", señaló Tohá en el marco del triple asesinato de carabineros en Cañete.

Ante esto, a través de un comunicado, la CF8M expresó su malestar e hizo un llamado de no a la impunidad:



"La justicia no es una moneda de cambio. Repudiamos el consenso de impunidad que de manera transversal han defendido durante estas jornadas los partidos de gobierno y de oposición. La justicia para las familias de los funcionarios no vendrá, ni puede venir, de la impunidad de Yañez, ni de la negación de justicia para las víctimas del terrorismo de Estado"

Por su parte, en conversación con Cooperativa, Marta Valdés, vocera de la Coordinadora de Familiares y Víctimas de Trauma Ocular, llamó a que "no hagamos un aprovechamiento político de esta situación, de la muerte de los tres carabineros, ni mezclemos las cosas".

"Hoy día se está buscando la impunidad de Carabineros por la violación de derechos humanos durante el estallido", acusó.