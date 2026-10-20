20/ 10/ 2026 22:11

Casa se derrumbó en Reñaca por las fuertes lluvias: Su dueño había salido minutos antes a trabajar

Una casa se derrumbó en Reñaca Alto, Viña del Mar, este martes por un deslizamiento de tierra que se provocó a raíz del sistema frontal. El inmueble cayó sobre el patio y, afortunadamente, no hay lesionados. El dueño conversó con CHV Noticias y señaló: “Es algo que me había costado tener; tuve que trabajar para tener lo mío y cuesta, duele perder mi casita de un rato a otro”. Además, hay un conducto de aguas servidas que pasa por la mitad de estas casas, generando reblandecimiento del terreno.