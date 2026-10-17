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Cae el “Psicópata de las redes”: Investigan presuntos abusos sexuales a menores de edad

Alejandro Silva
Por Alejandro Silva

Periodista de CHV Noticias

Tras meses de investigación, la Policía de Investigaciones (PDI) logró detener al denominado “Psicópata de las redes”, un hombre que concretaba citas a través de una aplicación para mantener encuentros sexuales, grabar a sus víctimas sin su consentimiento y luego extorsionarlas para exigirles dinero. Hasta el momento, se han identificado 10 casos, aunque se estima que la cifra podría bordear las 50 víctimas. A esto se suma el hallazgo de material pornográfico infantil durante los allanamientos y nuevas acusaciones por presuntas violaciones a menores de edad. CHV Noticias accedió a imágenes exclusivas de la detención del imputado.

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