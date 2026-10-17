17/ 10/ 2026 22:41

Cae el “Psicópata de las redes”: Investigan presuntos abusos sexuales a menores de edad

Tras meses de investigación, la Policía de Investigaciones (PDI) logró detener al denominado “Psicópata de las redes”, un hombre que concretaba citas a través de una aplicación para mantener encuentros sexuales, grabar a sus víctimas sin su consentimiento y luego extorsionarlas para exigirles dinero. Hasta el momento, se han identificado 10 casos, aunque se estima que la cifra podría bordear las 50 víctimas. A esto se suma el hallazgo de material pornográfico infantil durante los allanamientos y nuevas acusaciones por presuntas violaciones a menores de edad. CHV Noticias accedió a imágenes exclusivas de la detención del imputado.