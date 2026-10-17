Buscan que marinos imputados por violación grupal en Rapa Nui vayan a cárcel común

Los cuatro detenidos se encuentran cumpliendo la prisión preventiva en un recinto naval en Talcahuano mientras se desarrolla la investigación.

Cuatro funcionarios de la Armada de Chile se encuentran con la medida cautelar de prisión preventiva tras ser formalizados por violación grupal en Rapa Nui, delito que se habría perpetrado entre el viernes 2 y el sábado 3 de octubre en un recinto militar en la isla.

Ahora, los querellantes en esta causa solicitaron que los imputados cumplan su medida cautelar en una cárcel común, ya que el Juzgado de Letras y Garantía de Isla de Pascua determinó que los marinos fueran trasladados a un recinto naval en Talcahuano mientras se desarrolla la investigación.

La Tercera informó que los querellantes, recurrieron al Tribunal Constitucional para que los involucrados cumplan con la medida cautelar de acuerdo a la categorización de delito común. El recurso será revisado por la Primera Sala del TC.

El abogado de la víctima, Ciro Colombara, se mostró disconforme con el hecho de que los marinos hayan sido llevados a cumplir la prisión preventiva a un recinto militar en circunstancias de que el delito, según el profesional, no responde al Código Militar, sino que se trata de un ilícito común.





“Un privilegio inaceptable”

En conversación con el citado medio, el abogado señaló que dicha situación le parecía “un privilegio inaceptable”.

“Es una violación a la igualdad ante la ley. Son imputados que han cometido un delito tan atroz como el que aquí se investiga, que no es un delito militar, por lo tanto, no se justifica que tengan el privilegio de estar en un recinto de la Armada”, indicó.