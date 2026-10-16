16/ 10/ 2026 21:37

Así fue el ataque en Bajos de Mena: Turba irrumpió en cesfam, destruyó mobiliario y amenazó a funcionarios

Un violento ataque terminó con el Cesfam de Bajos de Mena en Puente Alto completamente vandalizado. Una turba ingresó al recinto y destruyó computadores, ventanales y mobiliario, además de agredir con extintores a los guardias. Mientras tanto, los usuarios y funcionarios de salud se resguardaron como pudieron. Tuvieron que esperar horas para que finalmente llegara personal de Carabineros a controlar la situación, pese a que habían advertido a la Delegación sobre lo que estaba ocurriendo en el centro de salud.