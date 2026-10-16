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Así fue el ataque en Bajos de Mena: Turba irrumpió en cesfam, destruyó mobiliario y amenazó a funcionarios

Julio Díaz
Por Julio Díaz

Periodista de CHV Noticias

Un violento ataque terminó con el Cesfam de Bajos de Mena en Puente Alto completamente vandalizado. Una turba ingresó al recinto y destruyó computadores, ventanales y mobiliario, además de agredir con extintores a los guardias. Mientras tanto, los usuarios y funcionarios de salud se resguardaron como pudieron. Tuvieron que esperar horas para que finalmente llegara personal de Carabineros a controlar la situación, pese a que habían advertido a la Delegación sobre lo que estaba ocurriendo en el centro de salud.

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