AHORA | Volcamiento de camión en Vespucio Sur: Tránsito cortado en todas las pistas
El accidente ocurrió en La Granja, en dirección al poniente. La última salida habilitada es hacia el sector de Santa Rosa.
Un accidente se registró en la autopista Vespucio Sur, luego del volcamiento de un camión recolector de basura de la Municipalidad de San Ramón.
El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 2,8, en la comuna de La Granja, en dirección al poniente.
Según informó la concesionaria a través de sus redes sociales, todas las pistas se encuentran afectadas.
La última salida habilitada es la número 35, hacia el sector de Santa Rosa. Además, se recomendó optar por rutas alternativas.
Informamos: Accidente al poniente afectando todas las pistas, última salida habilitada N°35 a Santa Rosa, prefiera alternativas.
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— Vespucio Sur (@Vespucio_Sur) October 17, 2026