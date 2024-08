Caos en oficinas y centros comerciales: Los registros del terremoto 7,1 en Japón - Chilevisión

El movimiento telúrico tuvo lugar a las 16:43 hora local, con una profundidad de 30 kilómetros frente a las costas de la prefectura de Miyazaki, en la isla meridional de Kyushu.

Un terremoto de magnitud 7,1 se registró este jueves en el sudoeste de Japón, lo que llevó a la Agencia Meteorológica del país a activar una alerta de tsunami de hasta un metro en las costas.

El movimiento telúrico tuvo lugar a las 16:43 hora local, con una profundidad de 30 kilómetros frente a las costas de la prefectura de Miyazaki, en la isla meridional de Kyushu.

Registros de terremoto en Japón

A través de redes sociales se han viralizado varios registros que muestras los efectos del fuerte sismo en las calles, oficinas, supermercados y centros comerciales.

Cabe mencionar que las autoridades meteorológicas llamaron a la población a mantenerse alejada de las costas y desembocaduras de los ríos ante la llegada de las olas.

Las primeras olas del tsunami se detectaron a las 17.01 (hora local) en el puerto de la ciudad de Nichinan, frente al epicentro, donde alcanzó los 20 centímetros; seguido por un tsunami de 10 cm en el puerto de Hyuga y de medio metro en el de Miyazaki.



Senapred informó sobre efectos en costa de Chile

De acuerdo con el Senapred, el sismo en territorio japonés no reúne las características para generar un tsunami en Chile.

Revisa acá algunos videos:

ضرب زلزال قوي جدا بقوة 7.1 درجة 19 كم جنوب جنوب شرق #ميازاكي، #اليابان 🇯🇵



▪︎ 8 أغسطس 2024 ▪︎



كان للزلزال عمق ضحل للغاية يبلغ 8.8 كم.#اليابان #زلزال 🇯🇵 #japan #earthquake

عبر @sustainme_in

pic.twitter.com/2eVofPAVzR — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) August 8, 2024

Moment of the strong 7.1 M #earthquake in Miyazaki of Kyushu region, #Japan 🇯🇵 (08.08.2024)#extremeweather #climate #nature pic.twitter.com/LU4dpExaSK — Genesis Watchman Report (@ReportWatchman) August 8, 2024

Video of the M7.1 earthquake that hit Japan about an hour ago 👀

pic.twitter.com/BrG8u8piOq — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 8, 2024

FMきりしまのスタジオもかなり強く揺れました。霧島市も震度5弱を観測したようです。



今後の情報にも十分ご注意ください。#地震 pic.twitter.com/4gTP8ZwqYD — FMきりしま 76.9Mhz 【公式】📻 (@fm_kirishima) August 8, 2024