VIDEO | Masivas protestas en Francia terminaron con disturbios, autos incendiados y saqueos
Durante este fin de semana, se han registrado múltiples disturbios, vehículos incendiados y tiendas saqueadas en las principales ciudades de Francia, entre ellas París, Marsella y Burdeos. Las manifestaciones comenzaron hace aproximadamente un mes, impulsadas por estudiantes, pero posteriormente se sumaron distintos sindicatos y organizaciones que protestan por el costo de la vida. Este sábado, al menos dos mil personas fueron detenidas. En París, se estima que fueron 550 mil personas participaron en las movilizaciones, que se extendieron por todo el país. Además, cerca de 1.500 tiendas resultaron afectadas.