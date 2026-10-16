16/ 10/ 2026 09:30

VIDEO | El auto volador ya es una realidad: Elon Musk presenta vehículo capaz de suspenderse en el aire por algunos segundos

El multimillonario Elon Musk, encabezó la presentación del nuevo Tesla Roadster, un automovil deportivo eléctrico que cuenta con propulsores los cuales le permiten mantenerse suspendido en el aire por algunos segundos. Según Musk, el Roadster, que se comenzará a producir en 2028, es capaz de llegar a 100 kilómetros por hora en un segundo y su velocidad máxima es de 370 Km/h.