16/ 10/ 2026 07:29

Se estacionó para esperar a un amigo: Hombre fue víctima de violenta encerrona en Conchalí

Durante la tarde de este jueves se produjo el robo de un automóvil bajo la modalidad de encerrona en la calle Curepto, ubicada en la comuna de Conchalí. El automovilista estaba solo y se estacionó para esperar a un amigo cuando fue interceptado por tres sujetos con armas blancas. El vehículo no se ha recuperado y los delincuentes no están identificados. Los vecinos hicieron uso de las alarmas comunitarias, pero los antisociales lograron escapar.