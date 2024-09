Nueva irrupción en Cesfam: Hombre armado entró a recinto en La Granja buscando a joven apuñalado - Chilevisión

Una nueva violenta irrupción se registró es un Cesfam, esta vez en la comuna de La Granja, donde un sujeto habría ingresado armado para herir a otro hombre.

El hecho ocurrió la noche de este jueves en el Cesfam Granja Sur, que en ese momento estaba con pacientes y quienes debieron resguardarse en el comedor del lugar.

Nueva irrupción en Cesfam

De acuerdo a información preliminar, hasta el recinto de salud llegó, en primera instancia, un hombre aparentemente herido con un arma cortopunzante.

A los minutos, llegó otro sujeto que habría portado un arma de fuego, por lo que se activaron los protocolos, se cerraron las puertas y se resguardó a los pacientes a la espera de personal de seguridad de la comuna. El hombre herido habría sido el objetivo del sujeto armado.

Una mujer que estaba en el SAPU relató el hecho: "Veo que llega un joven ahogado, yo pensé que era asma y dije 'atiéndalo' (...) se da vuelta y (estaba) apulañado... no sé lo que era".

"Empezaron todos a gritar porque el otro que venía acompañándolo dijo 'no, aquí no'... entró el joven con la pistola, se la sacó de la chaqueta... yo no lo vi (el arma)... ahí nos resguardaron a todos, empezaron todos a gritar con crisis de pánico", fue parte de lo que contó la testigo del hecho.