Joven pilló a delincuentes armados amenazando a su mamá y hermana en su casa en Ñuñoa - Chilevisión

Un violento asalto sufrió una familia en su casa en Ñuñoa durante horas de la madrugada. El hecho ocurrió mientras las víctimas dormían, momento en que uno de los hijos sintió gritos y se percató de la presencia de los delincuentes en el living "que estaban amenazando a mi hermana con cuchillo, pidiéndole plata a mi mamá", comentó el joven. "Fui a increparlos (...) me pegaron con una pistola, me amenazaron que me iban a disparar, me rasguñaron la espalda", recordó. Los antisociales se llevaron diferentes especies y el auto de la casa.