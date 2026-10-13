13/ 10/ 2026 07:45

Hombre fue baleado en la población La Orquesta en La Pintana: Fue a comprar droga y habría discutido con los traficantes

Durante la noche de este lunes, un hombre de 24 años recibió un disparo en la pierna en la población La Orquesta en la comuna de La Pintana. Esta persona habría ido a comprar droga al sector, cuando una supuesta discusión con quienes traficaban terminó con el sujeto baleado; lo subieron a un vehículo y lo trasladaron al sector de La Serena con María Elena. Ahí, uno de ellos percutó los disparos. La víctima fue trasladada al Hospital de La Florida.