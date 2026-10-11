11/ 10/ 2026 22:06

Hallan cuerpo de joven de 22 años en sector de El Arrayán en Lo Barnechea

Un joven de 22 años fue encontrado sin vida en el sector de El Arrayán, en la comuna de Lo Barnechea. Hasta el lugar llegó personal de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística de la PDI para investigar las causas de su fallecimiento. De manera preliminar, las autoridades descartaron la intervención de terceras personas, mientras continúan los peritajes para esclarecer lo ocurrido. Por su parte, vecinos del sector manifestaron su preocupación por la seguridad y la concurrencia de personas en los alrededores.