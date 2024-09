Habla dueño de casa que sufrió violento turbazo en San Bernardo: “Pasó bala y me apuntó en la cabeza” - Chilevisión

La víctima habló con Contigo en la mañana y contó que unos 12 delincuentes habrían ingresado a su casa en horas de la madrugada. "Eran muchos niños chicos", relató.

Un violento turbazo sufrió una familia dentro de su casa en San Bernardo en horas de la madrugada de este martes, cuando unos 12 delincuentes ingresaron para robar el auto, además de golpear al dueño de casa.

Tras el hecho habló una de las víctimas, quien relató a Contigo en la mañana los minutos de terror que vivió junto a su familia en su propio hogar a manos de los antisociales.

Habla víctima de violento turbazo

"Nos robaron todo. Hasta la ropa (...) una violencia, de verdad, desmedida", señaló el dueño de casa, quien fue golpeado durante el turbazo.

Con respecto a la cantidad de delincuentes, el hombre aseguró que "deben haber sido unos 12. Yo vi nueve, porque iban subiendo de a tres al segundo piso (...) eran muchos niños chicos".

"'Entrega el dinero, nosotros estamos dateados, sé que tiene dinero'... sino tengo nada, qué dinero... y ahí pasó bala y me apuntó en la cabeza. Me encañonó (...) me pagó con el revólver", recordó la víctima.

Lo que se sabe del turbazo en San Bernardo

Los sujetos llegaron durante la madrugada de este martes en dos vehículos a la vivienda ubicada en San Bernardo, más de una decena entró al domicilio, sacaron de cuajo el portón y se llevaron aparatos electrónicos y un vehículo.

Las víctimas estaban durmiendo en la casa cuando el hecho sucedió. Desde la PDI indicaron que los delincuentes se dieron a la fuga y la policía trabaja para dar con su paradero.