13/ 10/ 2026 07:26

Fue atacado por sujetos: Hombre murió baleado mientras transitaba en bicicleta en Macul

Un hombre mayor de edad fue asesinado durante la noche de este lunes en la comuna de Macul. Los hechos ocurrieron en la intersección de las calles Santa Sara con San Vicente a eso de las 23:30 horas. La víctima habría transitado por el lugar en una bicicleta cuando habría sido atacada por una cantidad indeterminada de sujetos. La Fiscalía ECOH y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) están realizando las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.