18/ 10/ 2026 09:27

Detienen a 3 sujetos por falsificación de entradas: Buscaban estafar a fans de BTS en Estadio Nacional

Tres sujetos que intentaban estafar a fanáticas de BTS en las afueras del Estadio Nacional fueron detenidos por Carabineros. Los acusados se hacían pasar por trabajadores del recinto y ofrecían pulseras exclusivas para ingresar al concierto por $150.000 pesos chilenos. Al menos dos mujeres presentaron denuncias a Carabineros, quienes fiscalizaron el área y encontraron a los tres sospechosos de 36, 37 y 57 años, con antecedentes policiales previos por estafa. La institución policial incautó $800.000 pesos chilenos y pulseras falsificadas.