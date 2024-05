La fuga de Agustín O’Ryan Soler: ¿Dónde estaba y qué se sabía de su paradero previo a la captura? - Chilevisión

Según informó CHV Noticias en diciembre del 2022, la familia del victimario aseguró por aquel entonces que desconocían su paradero

Por tal motivo, desde Fiscalía decretaron alerta a nivel nacional y una orden de detenciónen todos los sectores aduaneros, comisarías del país y aeropuertos.

En ese entonces, las autoridades seguían sosteniendo que O’Ryan no había salido del país ya que se encontraban monitoreando todas las fronteras. No obstante, existía la posibilidad de que lo hubiese hecho mediante un paso no habilitado.

Esto último entonces cobró más fuerza a raíz de su captura, debido a que finalmente fue detenido en territorio argentino.