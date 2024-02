“No puedo vivir sin ti”: Onur dejó el orgullo y peleó por el amor de Sherezade - Chilevisión

Onur dejó de lado el orgullo y fue nuevamente en busca de Sherezade para intentar una reconciliación en el nuevo capítulo de Las Mil Noches de Onur & Sherezade.

Tras varios días alejados por el problema que causó Yasemin al declararle su amor al empresario y darle una dura advertencia a la arquitecta, los enamorados tuvieron una nueva oportunidad para unir sus caminos.

Onur luchó por su amor

El primer paso lo dio Onur, pues fue a visitar a Sherezade para hablar de su amor con una romántica propuesta en donde se mostró más comprensivo que antes y se disculpó por juzgarla por las actitudes que había tenido.

“Soy yo el que tiene el corazón de piedra. No sabes lo enojado que estoy conmigo mismo por haber olvidado todo lo que viviste. No tenía derecho a olvidar todo lo bueno que es tu corazón. Yo no puedo vivir sin ti”, expresó.

Pero eso no fue todo, ya que el galán de Las Mil Noches de Onur & Sherezade fue un paso más allá y ratificó su compromiso de amor entregando un anillo a su amada.