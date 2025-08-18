La Divina Comida de Chilevisión se impone como el programa más visto del sábado - Chilevisión

La temporada número once del espacio de Chilevisión volvió a liderar en sintonía, con más de un millón de personas alcanzadas en su última edición.
Lunes 18 de agosto de 2025 | 13:25
El prime del sábado tuvo un claro ganador: La Divina Comida. El programa de conversación y cocina de Chilevisión conquistó a la audiencia con una nueva entrega de su temporada número once, alcanzando un promedio de 436 mil personas por minuto y un alcance total de un millón 284 mil televidentes.
La última emisión estuvo marcada por las dinámicas protagonizadas por Raquel Argandoña y Patricia Maldonado frente a la dupla de Mauricio Flores y Gigi Martin, quienes entregaron momentos de humor y polémica en la mesa.
Con estas cifras, el espacio volvió a consolidarse como líder de su franja, superando a Mega (351 mil), Canal 13 (336 mil) y TVN (274 mil), reafirmando el atractivo de un formato que combina cercanía, entretención y conversación en torno a la mesa.