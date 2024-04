"Los comentarios machistas....": Leonor Varela rechazó rutina de comediante en Got Talent Chile

Leonor Varela tuvo un tenso momento en Got Talent Chile cuando rechazó la rutina del humorista José Silva por los términos que usó para referirse a las mujeres.

La actriz, luego de dar el "no" para que el participante no siguiera en competencia, le dejó en claro lo que no le agradó de su performance sobre el escenario.

"Falta de ritmo. Y para mí en particular lo que más me generó rechazo de esta rutina fue los comentarios machistas. No puedes referirte a la mujer como la que cocina... ya no va", replicó Leonor Varela en Got Talent Chile.