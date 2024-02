Claudio Valdés “El Gitano”: La estrella que deslumbró en Got Talent Chile - Chilevisión

Claudio Valdés "EL Gitano" es una de las estrellas más recordadas de Got Talent Chile. Su talento emocionó al público y al jurado de la primera temporada, transformándose así en uno de los cantantes más emblemáticos del programa.

A sus 18 años se presentó ante el jurado compuesto por Fran García-Huidobro, Antonio Vodanovic y Rodrigo Díaz, quienes se maravillaron con su voz al interpretar la canción "Madre" de Los Rebujitos.

El joven reveló un gran drama familiar que vivía por ese entonces, donde señaló que sus padres no sabían que audicionaría al programa. "Me gustaría que me vieran para que igual valoricen un poco lo que perdieron", confesó.

Discografía de "El Gitano"

Pese a obtener el segundo lugar, su paso por Got Talent Chile lo catapultó a la fama, presentándose en diversos programas de televisión y en el año 2011 logró producir su primer disco titulado "Por ustedes".

Su primer álbum logró vender más de 13 mil copias, mientras que su sencillo "Ya no aguanto más" se posicionó en el puesto 16 del Top 100 Chile.

El éxito alcanzado lo motivó a crear su segundo disco "Una estrella en la oscuridad", el cual fue lanzado en el año 2013 en homenaje a José Feliciano.

Un accidente fatal

En julio del 2021, a sus 29 años, Claudio Valdés sufrió de un trágico accidente automovilístico que le quitó la vida en la ciudad de Talcahuano.

Su muerte repentina conmocionó a su fanaticada y a varios artistas nacionales, quienes veía en él una joven promesa de la música chilena.

Canción inédita

Antes de emprender su viaje, "El Gitano" había producido una canción dedicada a su pareja Alelí Melimán, quién también falleció en el accidente y, según relataron amigos de la pareja, se encontraba embarazada.

Posterior a su muerte, el equipo de Claudio Valdés y su grupo de amigos publicaron la canción de nombre "La Carta" en octubre del 2021.