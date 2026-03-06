Mariela Sotomayor - Chilevisión

Durante años fue conocida como “la lengua del pueblo” en Primer Plano, no por escándalo, por estilo.

Pero quien se acostumbra a analizar, también se expone a ser analizada. Mariela ha pasado años opinando sobre la vida de otros y hoy le toca sostener la suya bajo evaluación.

Ha enfrentado separaciones dolorosas, violencia intrafamiliar, procesos judiciales y sobreexposición mediática, pero nunca se permitió quebrarse. Siempre fuerte, siempre opinante, siempre firme.

No compite por ego, compite porque siempre ha competido por algo más grande que ella.

Mariela entra a Fiebre de Baile para recuperar una parte suya que quedó postergada. Y cuando una mujer ha construido su identidad desde la fortaleza…permitirse fallar puede ser el acto más valiente de todos.