Julián Elfenbein - Chilevisión

Julián Elfenbein, animador de televisión con una amplia trayectoria, vuelve a liderar un programa que acompañará a las y los chilenos durante las tardes en Chilevisión.

Sus inicios fueron precisamente en nuestra estación televisiva de la mano de Extra Jóvenes, asumiendo también otros desafíos como Primer Plano y Pasapalabra dentro de CHV.

Su representativo carisma, alegría y cercanía volverán a brillar en el reestreno de este destacado concurso de talentos que marcó a una generación, buscando que más compatriotas puedan derrochar sus conocimientos ante un exigente y divertido jurado.