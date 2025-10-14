 Julián Elfenbein - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Julián Elfenbein

Publicidad

Julián Elfenbein, animador de televisión con una amplia trayectoria, vuelve a liderar un programa que acompañará a las y los chilenos durante las tardes en Chilevisión.

Sus inicios fueron precisamente en nuestra estación televisiva de la mano de Extra Jóvenes, asumiendo también otros desafíos como Primer Plano y Pasapalabra dentro de CHV.

Su representativo carisma, alegría y cercanía volverán a brillar en el reestreno de este destacado concurso de talentos que marcó a una generación, buscando que más compatriotas puedan derrochar sus conocimientos ante un exigente y divertido jurado.

Publicidad

PERSONAJES

Don Carter

Alejandro De La Cruz

Fran Maira

Leo Caprile
Publicidad