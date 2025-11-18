Habrían perdido el sendero: Las teorías detrás de la muerte de los 5 turistas extraviados en Torres del Paine - Chilevisión

Tras un intenso operativo realizado en el Parque Nacional Torres del Paine, se confirmó la muerte de los cinco turistas que se extraviaron durante el pasado lunes.

La Delegación Presidencial de Magallanes informó que las víctimas corresponden a dos ciudadanos mexicanos, dos alemanes y una mujer británica. Además, se reportó que no hay más personas desaparecidas.

Momentos antes de la tragedia

Los cinco turistas habrían visitado el circuito "O", en el sector de Los Perros, considerado una de las rutas del parque con mayor dificultad la cual tarda entre 8 a 10 días para completar.

Según lo informado por la alcaldesa de Torres del Paine, Anaís Cárdenas, estas personas realizaron el sendero sin un guía turístico a cargo que conociera los riesgos, aventurándose de forma particular.

Las condiciones climáticas adversas fueron el factor principal que provocó la tragedia. Senapred levantó una alerta temprana por un evento meteorológico con 3 variables: vientos de hasta 190 km/h, tormentas eléctricas y precipitaciones.

"A 1200 metros de altura, que es donde se encuentra el sector donde ocurrió la tragedia, las lluvias se transforman en nevada, lo que habría entorpecido el movimiento de las personas por los senderos", informó Juan Carlos Andrades, director del Senapred de Magallanes.