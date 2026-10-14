Bases del concurso “Te Queremos Conocer” de Chilevisión

Responde la encuesta de CHV y participa por una de las cuatro gift cards de CLP $50.000. Puedes participar hasta el 8 de noviembre de 2026.

Chilevisión quiere conocer la opinión de su audiencia. Para participar en el concurso “Te Queremos Conocer”, ingresa a este enlace o en las cuentas oficiales de CHV en Instagram y Facebook. Ahí debes completar la encuesta, dejar tu nombre y correo electrónico y responder correctamente las preguntas sobre la programación del canal. Puedes participar una sola vez, hasta el 8 de noviembre de 2026. Entre todas las participaciones válidas se sortearán cuatro gift cards de CLP $50.000, a más tardar el 10 de noviembre de 2026. Los ganadores serán contactados por correo electrónico y tendrán un día para responder. A continuación, puedes revisar las bases completas.

BASES LEGALES

BASES CONCURSO TE QUEREMOS CONOCER