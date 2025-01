¿Hubo algo? Pamela Díaz cuenta la verdad ante rumores de romance con Marcelo Salas - Chilevisión

Pamela Díaz respondió a los rumores de un supuesto romance con Marcelo Salas, situación que se especuló en las últimas semanas.

La Fiera abordó su situación sentimental en Podemos Hablar, instancia en la que se consultaron por un presunto vínculo con el ex futbolista.

¿Qué dijo Pamela Díaz sobre Marcelo Salas?

Ante la pregunta de Diana Bolocco, la panelista de televisión remarcó: "Me pasa que cada vez que me ponen una foto de Marcelo, yo digo ‘por qué, para qué preguntan'".

Consultada sobre si le molesta que le hagan esa pregunta, Díaz respondió: "Ya llevan varios años preguntándome lo mismo. Y cada vez que salgo con alguien, lo ponen".

De hecho, la influencer arremetió contra un periodista que divulgó la supuesta cercanía con Salas y apuntó que "ouede mentir muchas veces".

"No, no me molesta que se diga que ande con Marcelo. Me molesta cuando mienten. Si yo hubiera estado con Marcelo, feliz de la vida lo digo. Pero es como siempre repetir lo mismo", recalcó.