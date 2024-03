"Me dijo 'patético'": El "villano" del ATP Chile Open que provocó al público reveló discusión con Nico Jarry

Se acabó el sueño para el bicampeonato, y Nicolás Jarry (22º ATP) tuvo que irse para la casa en el ATP Chile Open 2024. Pero lo que más llamó la atención, fue la actitud de su verdugo Corentin Moutet (140º ATP), la que fue rechazada por el público.

Y es que al inicio del encuentro, el francés realizó gestos que molestaron a los asistentes. Todo comenzó en el primer punto, cuando Moutet se le ocurrió hacer el particular "saque desde abajo", provocando abucheos en su contra.

El partido se desarrolló entre pifias y alborotos, el público tenía una marcada posición en apoyo a Jarry.

Pero pareciera que los silbidos motivaban aun más al francés, que adoptó una posición "de guerra" para ganar el partido a como dé lugar.

Fue así como también se obsevaron gestos desafiantes de parte de Moutet, quejándose de decisiones de los jueces, y reclamando puntos al umpire. Hasta su raqueta lanzaba de vez en cuando.

El momento cúlmine ocurrió cuando ganó el partido por parciales 7-6 y 7-6. Tras lograr la victoria, realizó un grito que molestó a los presentes y luego discutió con Nicolás Jarry.

Pero no todo quedó ahí, cuando lo entrevistaron, comenzó una pifiadera de aquellas que lo hizo enojar, tomando el micrófono de su interlocutor y desafiando al público a que le dieran un minuto para hablar.

"Jarry me dijo 'patetico'"

Finalmente, el francés declaró por Jarry: "Me dijo: 'patético' y no sé por qué, me porté bien. Había mucha gente en mi contra abucheando y haciendo ruido cuando servía. Así que creo que no hice nada 'patético'".

Luego agregó: "Creo que sobreviví bien, jugué bien. Deberías preguntarle a él por qué dijo eso. No somos exactamente mejores amigos en el circuito, de hecho no lo conozco bien".

Por su parte, Nico Jarry en conferencia de prensa manifestó su respuesta: “Es un jugador bien especial. No me voy a meter en su actitud. Él tiene sus temas y si él quiere hacer eso, tema suyo".

Corentin Moutet ahora se prepara par jugar contra otro chileno. Se trata de Alejandro Tabilo, quien venció por 6-0 y 7-5 al italiano Luciano Darderi.

El partido está programado para este sábado las 18:00 hrs. en San Carlos de Apoquindo, y quien gane podrá asegurar una plaza en la final del torneo.