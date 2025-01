Tremendo: Chaleco López quedó como subcampeón del Rally Dakar 2025 - Chilevisión

Este viernes finalizó el Rally Dakar 2025, donde Francisco "Chaleco" López se consagró como subcampeón al concluir en el segundo lugar en la categoría SSV.

Junto a su navegante, Juan Pablo Latrach, el maulino terminó en el duodécimo lugar de la última etapa de la tradicional carrera, disputada en Arabia Saudita.

Con esto, el experimentado piloto chileno completó la dura competencia con un crono total de 61h19'15, quedando a 2H06′04″ del estadounidense Brock Heger, flamante campeón.

El nacional tuvo un tremendo desempeño en Medio Oriente, obteniendo cinco de las 12 etapas apelando a toda su experiencia.