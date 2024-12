Medallas y triunfos históricos: El espectacular 2024 del deporte chileno que ilusiona de cara al futuro - Chilevisión

Cuentas más que alegres son las que saca el Team Chile y Team ParaChile en este 2024, el que será recordado por el balance más que positivo que dejó esta temporada.

El deporte convencional trajo el fin a la sequía de medallas en Juegos Olímpicos gracias a Francisca Crovetto y Yasmani Acosta, quienes se transformaron en verdaderas leyendas.

En tanto, la delegación nacional que compitió Juegos Paralímpicos París 2024 sacó cuentas más que alegres, obteniendo nada menos que un oro, cinco bronces y 14 diplomas paralímpicos. Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Francisca Crovetto y Katherine Wollermann son de oro

Los resultados más sobresalientes fueron obra de Francisca Crovetto y Katherine Wollmermann, campeonas olímpicas y paralímpicas en sus respectivas disciplinas de París 2024.

Por un lado, la sanmiguelina brilló en el tiro skeet femenino y superó a la británica Amber Jo Rutter en una final para el infarto, convirtiéndose en la primer mujer chilena en subirse a lo más alto del podio.

Posteriormente, llegó el turno de la oriunda de Chiguayante, de extraordinaria actuación en el paracanotaje y poniendo en lo más alto la bandera de nuestro país en los 200 categoría metros KL1.

Esta victoria la coloca en la historia grande del deporte paralímpico nacional, sumándose a los primeros lugares de Cristian Valenzuela (Londres 2012) y de Alberto Abarza y Francisca Mardones (Tokio 2020). View this post on Instagram A post shared by Francisca Crovetto Chadid (@fran.crovetto)

Las emocionantes actuaciones de Yasmani Acosta y Alberto Abarza

Otros que estuvieron rutilantes fueron Yasmani Acosta y el propio Abarza, quienes también lograron subirse a al podio en las máximas citas.

El luchador grecorromano alcanzó la plata en los Juegos Olímpicos y finalizó el 2024 como el número uno del mundo en su categoría, aspirando a conseguir todavía más récords.

En tanto, el Beto obtuvo tres bronces en la paranatación de París 2024, llegando a seis presas en total en la cita de los tres agitos y consagraándose como leyenda nacional.

Jarry y Tabilo brillan en el tenis

El tenis fue otro de los deportes que entregó alegrías al país, especialmente con Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo que tuvieron una destacada campaña.

Mayo fue el mes más glorioso con el Príncipe disputando la final del Masters 1000 de Roma, torneo en el que el zurdo alcanzó las semifinales al batir en rondas anteriores al mismísimo Novak Djokovic.

A esto hay que agregar que las dos principales raquetas chilenas alcanzaron el ranking más importante de sus carreras, lo que abre el apetito pensando en el futuro.

Por si fuera poco, Matías Soto tuvo una espectacular aparición al subir más de 400 puestos en el escalafón mundial, convirtiéndose en una buena alternativa para Nicolás Massú pensando en la Copa Davis, especialmente en el dobles.