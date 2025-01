Viejos son los trapos: Novak Djokovic tumba a Carlos Alcaraz y se mete en semis del Australian Open - Chilevisión

Novak Djokovic (7°) se resiste a entregar la batuta a la nueva generación. Ahora, el serbio dio una nueva clase y eliminó nada menos que a Carlos Alcaraz (3°) del Australian Open.

El oriundo de Belgrado mostró toda su categoría y sacó del camino al español en los cuartos de final del primer Grand Slam del año, imponiéndose por 4-6, 6-4, 6-3 y 6-4 en otra gloriosa jornada.

El partido arrancó favorable para el Murciano, pero el ex número uno del mundo ganó un segundo parcial absolutamente clave para mantenerse con vida.

Esa situación le permitió tomar el ritmo del encuentro e incomodar el hispano, quien volvió a sucumbir ante el multicampeón tal como ocurrió en la final de los Juegos Olímpicos París 2024.

Un quiebre en el inicio del cuarto set fue clave para Nole, que en un momento se vio obligado a pedir asistencia médica por molestias en su pierna derecha.

Pese a esto, el serbio aprovechó un revés a la malla de Alcaraz y sentenció el cotejo, convirtiéndose en el primer tenista en llegar a 50 semifinales a nivel Grand Slam. View this post on Instagram A post shared by Chilevisión Deportes (@chvdeportes)

El rival de Djokovic en los cuartos de final del Australian Open

Ahora, Djokovic tendrá otro rival de peso en las semifinales del Australian Open, instancia en la que chocará ante el alemán Alexander Zverev (2°).

El germano viene de vencer al estadounidense Tommy Paul (11°) por 7-6 (1), 7-6 (0), 2-6 y 6-1 en la ronda de los ocho mejores.