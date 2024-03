Un inspirado Nicolás Jarry batió a Casper Ruud y se metió en cuartos de final del Masters 1000 de Miami - Chilevisión

Nicolás Jarry logró este martes una triunfazo en el Masters 1000 de Miami, luego de vencer por 7-6 (3) y 6-3 al noruego Casper Ruud (8°) por los octavos de final.

El Príncipe se impuso con categoría al nórdico, quien le dio batalla solamente en primer set y terminó inclinándose en casi dos horas de partido.

Pese al notorio cansancio que traía de cotejos anteriores, el santiaguino volvió a mostrar el nivel del 2023 y estuvo impecable para derrotar al europeo.

De hecho, el actual 23° del mundo ganó el 88% de los puntos con el primer servicio, recuperando una de sus grandes armas en este tipo de encuentros.

Con esto, el nacional accede por primera vez en su carrera a los cuartos de final del torneo estadounidense. Sealed in STYLE 🔥



Jarry is a @MiamiOpen quarter-finalist after defeating Ruud 7-6 6-3!

Masters 1000 de Miami: ¿Quién será el próximo rival de Nicolás Jarry?

Ahora, Jarry se enfrentará por los cuartos de final del Masters 1000 de Miami al ruso Daniil Medvedev (4°), campeón defensor y que viene de vencer al alemán Dominik Koepfer (50°).

El partido se jugaría este jueves 28 de marzo en un horario por definir.