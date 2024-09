Medallista paralímpico Alberto Abarza sufrió encerrona en Maipú: Se llevaron su silla de ruedas - Chilevisión

Este jueves el deportista paralímpico y medallista en París 2024, Alberto Abarza, sufrió una encerrona en el sector de las calles Los Presidentes con Las Golondrinas, ubicado en la comuna de Maipú.

La información fue confirmada por el alcalde de dicha comuna, Tomás Vodanovic, quien pidió cooperación a la ciudadanía esta tarde, respecto del paradero de su silla de ruedas.

Alcalde de Maipú hizo un llamado en redes sociales

"Pensé en arrancar, pero en ese momento miré a mi hija y frené todo", señaló Abarza en conversación con LUN y además explicó que estaba junto a su hija, decidiendo qué iban a hacer para celebrar las Fiestas Patrias.

Los antisociales agredieron al deportista: "No me creyeron que soy una persona con discapacidad. Me gritaban que me bajara, apuntándome, y cuando lo hice me pegaron y me patearon", sentenció.

Los delincuentes se llevaron el vehículo que estaba modificado para él, su teléfono celular y la silla de ruedas que se encontraba al interior, por lo que el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, pidió cooperación de la ciudadanía.

A través de su cuenta de X el edil señaló: "Quiero informar que ayer fue asaltado nuestro medallista olímpico y vecino, Alberto Abarza. Dentro de las cosas que le robaron está su silla, que tiene un alto valor económico y personal para él".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Asímismo, entregó las características de la silla: "Tiene amortiguadores y rayos rojos. Si la ven, por favor denunciar a Carabineros y avisarme".

"Ahora estoy postrado en cama y no puedo moverme a ningún lado", señaló Abarza, quien espera recuperar la silla de ruedas debido a que esta fue diseñada espicíficamente para él, con fibras de carbono ultraliviano.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Cabe destacar que posee llantas utilizadas por ciclistas profesionales, por lo que obtener una nueva tarda tres meses y en ese proceso tendrá que utilizar una silla prestada.

Revisa la publicación de X: