Mauricio Molina, el joven que clasificó a los JJOO y que invadió la cancha en el Chile vs Paraguay - Chilevisión

El gran triunfo de Chile sobre Paraguay este martes fue disfrutado por los hinchas, aunque muy pocos lo deben haber vivido de una manera tan especial como Mauricio Molina.

El joven, que fue al Estadio Nacional como un fanático más, decidió invadir la cancha una vez terminado y logró su sueño de sacarse una foto con Alexis Sánchez, aunque más temprano cumplió otro anhelo: Clasificar a los Juegos Olímpicos París 2024.

Precisamente, Molina es ciclista de BMX Racing y aseguró su participación en la cita de los anillos horas antes del encuentro de La Roja.

De hecho, el santiaguino hizo historia al ser el primer chileno es acceder a la máxima cita deportiva en esta disciplina.

"Un día que sin duda quedará guardado para la historia. Oficialmente clasificado a los Juegos Olímpicos de París 2024. 11 de junio 2024 día histórico para el país y el BMX race. Un placer estar en la misma cancha junto al gran Alexis", comentó en Instagram. View this post on Instagram A post shared by Mauricio Molina Vergara (@mauriciomolinabmx)

¿Dónde ver los Juegos Olímpicos París 2024?

Los Juegos Olímpicos París 2024 los podrás ver por Chilevisión, donde encontrarás una completa cobertura en todas nuestras plataformas.