Maratón de Santiago 2024 en Chilevisión: Revisa la fecha y hora de la corrida - Chilevisión

En muy poco días se podrá disfrutar de la Maratón de Santiago 2024, uno de los eventos más esperados e importantes del año que se podrá ver a través de las pantallas Chilevisión, el canal del deporte.

Para esta edición se dispusieron de 31 mil cupos de inscripción, los cuales ya están completamente agotados en los tramos de 42K, 21K y 10K.

Este año está marcado por el regreso del clásico circuito de la maratón, la que contempla un recorrido por la Alameda con la largada y cierre frente al Palacio de La Moneda, atravesando ocho comunas de la capital.

¿Qué día es la Maratón de Santiago 2024?

La Maratón de Santiago 2024 se llevará a cabo este domingo 28 de abril y se podrá seguir por las pantallas de Chilevisión y su señal online.

¿A qué hora inicia la Maratón de Santiago 2024?

Podrás seguir todos los detalles de la Maratón de Santiago 2024 con la amplia cobertura que tiene preparada Chilevisión desde las 7 de la mañana con las largadas de los diferentes tramos.

Los primeros en partir serán los del grupo del los 42K, a partir de las 7:30 AM. En segundo lugar irán los corredores de los 21K, con largadas a 8:00 AM, 8:15 AM y 8:30 AM.

Finalmente irán los de la última ruta de 10K, cuya salida está prevista para las 8:00 AM y 8:15 AM.

Revisa el mapa de la Maratón de Santiago 2024