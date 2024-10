Revelan declaración de Jorge Valdivia: Así habría conocido el ex futbolista a la primera denunciante - Chilevisión

Nuevos antecedentes se conocieron en el caso de Jorge Valdivia, quien es investigado por dos delitos de violación.

Luego de que este miércoles se conociera una segunda denuncia en su contra, Contigo en la Mañana tuvo acceso exclusivo a la declaración del ex futbolista sobre la primera acusación.

En ella, el Mago reveló la manera en la que conoció a la denunciante, confirmando que es una tatuadora con la que salió a comer a un restaurante peruano en Providencia.

El relato de Jorge Valdivia sobre la primera denunciante

En la declaración, Valdivia, quien está en prisión preventiva, afirmó que conoció a esta persona "hace aproximadamente 10 días", contactándola por Instagram.

"Me gustaron sus diseños, por lo que la contacté porque quería hacer un tatuaje nuevo el brazo izquierdo", señaló.

"Habíamos quedado de juntarnos en su estudio que está ubicado en su departamento, ya que ella tenía que medir el diámetro de mi brazo. Primero coordinamos para juntarnos a las 13:00 horas (del viernes 18 de octubre) y ella me pidió que mejor nos juntáramos más tarde porque tenía que atender a unos clientes", agregó.

Desde ese día, el otrora mediocampista de 41 años recalcó que "volví a conversar con ella entre el mismo viernes y el sábado 19, cuando era mi cumpleaños. Primero por el tema de los tatuajes y recuerdo que la invité a mi celebración de cumpleaños que fue el sábado en la noche en mi casa".

"Y ella me dijo que no podía ir y que estaba en una fiesta (...) Luego, le envié mi ubicación por WhatsApp por si ella quería pasar después de su fiesta, lo que finalmente no se concreto", añadió.

Posteriormente, Valdivia recalcó que le escribió a la mujer alrededor de las 17:00 horas del domingo 20 de octubre y que "en un momento, cuando ella me envió una foto de un tequila, le dije que podríamos juntarnos (...) Después de un rato, ella me vuelve a enviar un mensaje por WhatsApp y me dijo que iba estar en un restaurant peruano cerca de su casa y que me tincaba 'que cayera en el lugar'".

Finalmente, el denunciado ex seleccionado nacional detalló que apareció en el local cerca de las 21:00 horas y que, luego de un par de horas, se fueron al departamento de la denunciante.

Sobre el encuentro en la vivienda, apuntó a que "mientras estuvimos en el departamento, ella estaba consciente de la interacción sexual. Ella nunca estuvo forzada (...) Nunca me empujó o me dijo que parara".