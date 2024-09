Más alegrías: Florencia Pérez avanza a semis en para tenis de mesa y asegura medalla en París 2024 - Chilevisión

El para tenis de mesa dio una nueva alegría al país con Florencia Pérez, quien accedió a semifinales y aseguró otra medalla en los Juegos Paralímpicos París 2024.

La chilena dio el gran golpe y venció a la francesa Thu Kamkasomphou por parciales de 11-9, 11-5 y 11-9, instalándose entre las cuatro mejores de la categoría WS8.

El encuentro fue realmente disputado y la nacional debió luchar el masivo apoyo del público a la gala, situación que no la intimidó en ningún momento.

La victoria le permitió a la joven de solamente 15 años tener una medalla fija en la cita de los tres agitos, teniendo en cuenta la ausencia de un duelo por el tercer lugar.

Pese a esto, Pérez va por el premio mayor y ya pone el foco en su próximo choque, el cual será frente a la china Wenjuan Huang este viernes 6 de septiembre a las 6:00 horas de Chile.

¿Dónde ver los Juegos Paralímpicos París 2024?

Los Juegos Paralímpicos París 2024 los podrás disfrutar por Chilevisión, canal en el que tendrás una completa cobertura en todas nuestras plataformas.