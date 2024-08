Tenista impactó al confesar que jugó el US Open sólo por el dinero del premio: “Esa es la verdad” - Chilevisión

Conmoción ha generado las declaraciones de Daria Saville, tenista que confesó que fue al US Open solamente por el suculento premio económico.

La australiana cayó en la primera ronda del último Grand Slam del año ante la japonesa Ena Shibahara, quien la venció por 6-3, 4-6 y 7-6 (7) en un dramático partido.

Las fuertes declaraciones de Daria Saville

Luego de la derrota, la oceánica reconoció que al certamen con el objetivo de llevarse los casi 90 mil dólares que se le daban por estar en primera ronda.

"No he venido hasta aquí porque se trate del US Open, esa es la verdad, ¿Dónde más voy a ganar dinero?", comentó a la prensa, añadiendo que se presentó. en la cancha a pesar de estar lesionada.

La tenista de 30 años impactó al señalar: "Pierdo dinero cada semana si tengo que viajar con un entrenador. No debería haber jugado, pero ¿Dónde voy a ganar un premio como este que ofrecen?".

De hecho, Saville aseguró no haber jugado ningún torneo previo al US Open para evitar tener una lesión mayor, lo que le permitiría asegurarse el premio.

Además, admitió estar muy "negativa" con su carrera. "No sé cómo me sentiré mañana y probablemente no me sentiré así dentro de unos días, pero no es divertido jugar lesionada".