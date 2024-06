Copa América 2024: Qué hacer en la ciudad de East Rutherford antes de Chile vs Argentina - Chilevisión

Será el martes 25 de junio cuando La Roja se enfrente a Argentina en la Copa América 2024, específicamente en el MetLife Stadium de East Rutherford, en New Jersey, hogar de los New York Giants y New York Jets de la NFL.

Si eres uno de los hinchas locales que estará presente en ese segundo encuentro donde la Selección Chilena buscará su pase a la siguiente ronda, te debes estar preguntando qué opciones hay en East Rutherford antes de ir al juego.

¿Qué hacer en East Rutherford durante la Copa América 2024?

El clima en East Rutherford es generalmente cálido y húmedo, con temperaturas promedio de 27° y mínimas de 16°. La lluvia es bastante común, por lo que es importante empacar un paraguas o impermeable.

La ciudad se presta para comer pizzas, hot dogs y bagels en diferentes restaurantes en sus alrededores.

Te dejamos una lista de sitios para visitar:

Meadowlands Racetrack: Este hipódromo ofrece carreras de caballos en vivo, apuestas y eventos especiales durante todo el año. Un ambiente electrizante para los amantes de las apuestas.

Liberty Science Center: Un museo de ciencias interactivo con exhibiciones sobre el cuerpo humano, el espacio, la tecnología y más. Ideal para familias con niños.

Topgolf: Un centro de entretenimiento donde puedes jugar golf en simuladores, comer y beber. Una opción divertida para grupos de amigos.

American Dream Meadowlands: Este centro de entretenimiento y compras recientemente inaugurado es uno de los más grandes de su tipo en los Estados Unidos. Alberga una variedad de atracciones, incluyendo: Nickelodeon Universe : Un parque temático bajo techo con atracciones para todas las edades, inspirado en los personajes de Nickelodeon. DreamWorks Water Park: Un parque acuático cubierto con toboganes, ríos lentos y piscinas para todas las edades. Angry Birds Mini Golf : Un campo de minigolf temático con 18 hoyos inspirados en los personajes de Angry Birds. SEA LIFE New Jersey Aquarium: Un acuario con más de 3.000 criaturas marinas de todo el mundo. The Rink at American Dream: Una pista de hielo de tamaño olímpico donde puedes patinar sobre hielo, jugar al hockey o ver un espectáculo de patinaje artístico. TiLT Interactive Museum: Un museo interactivo donde puedes aprender sobre ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y arte a través de exhibiciones prácticas.



Curiosidades de la ciudad de East Rutherford