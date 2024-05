¡Chilevisión y Betano te invitan a alentar a La Roja a la Copa América en Estados Unidos! Revisa cómo participar - Chilevisión

Quedan muy poco días para que comience la Copa América, evento que podrás seguir a través de las pantallas de Chilevisión con todos los detalles de La Roja.

Y para que sigas el camino de la Selección Chilena en el torneo, Betano y Chilevisión te invitan a alentar a Chile a Estados Unidos.

Para ello, puedes participar por uno de los cinco paquetes completos que te permitirá viajar y acompañar al elenco que dirige Ricardo Gareca en el importante compromiso de selecciones.

¿Cómo participar por entradas para ver a La Roja?

Para ser el ganador de uno de los cinco paquetes para alentar a La Roja en la Copa América que sortean Chilevisión y Betano tienes que enviar la palabra "COPA" al 4490.

Debes considerar que cada mensaje tiene un costo de $590 pesos.

Si resultas ganador o ganadora, el premio te permitirá asistir a los duelos de Chile v/s Perú en Dallas el próximo 21 de junio y Chile v/s Argentina en New Jersey el 25 de junio.

Los nombres de los ganadores se conocerán el próxmo 3 de junio en vivo en el programa Contigo en la Mañana.