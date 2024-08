Inauguración Juegos Paralímpicos 2024: Dónde verla EN VIVO, ONLINE y GRATIS la ceremonia - Chilevisión

El día más esperado por fin llegó. Este viernes se realiza la gran ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos París 2024.

Tras un leve receso por el fin de los Juegos Olímpicos, la fiesta de la cita de los anillos continúa con los más de 4 mil atletas que irán por el sueño de una medalla.

La instancia incluye el tradicional desfile de las delegaciones, donde estarán los 28 representantes del Team ParaChile.

Inauguración de los Juegos Paralímpicos 2024: Dónde verla EN VIVO y GRATIS

La ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos París 2024 será transmitida por las pantallas de Chilevisión.

Además, este emocionante momento lo podrás disfrutar de la siguiente manera:

Señal online de Chilevisión : Desde tu computador, tablet o smartphone puedes ver la ceremonia en la señal online de Chilevisión.

: Desde tu computador, tablet o smartphone puedes ver la ceremonia en la señal online de Chilevisión. Pluto TV: A través del servicio de streaming, Chilevisión Deportes también estará transmitiendo esta apertura, donde tendrás una experiencia todavía más personalizada.

Hora de la ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos

La inauguración arrancará a las 14:00 horas de Chile de este miércoles 28 de agosto.