Alejandro Tabilo sufre duro golpe ante Nishesh Basavareddy y no pudo revalidar título en Auckland - Chilevisión

Pese a venir con altas expectativas de revalidar su título, Alejandro Tabilo (23°) tuvo un amargo debut en Auckland, Nueva Zelanda, y cayó ante el estadounidense Nishesh Basavareddy (133°).

La primera raqueta nacional aterrizaba en tierras oceánicas como uno de los favoritos, siendo el segundo sembrado del certamen, cosa que reafirmó ganando el primer juego en el ASB Tennis Center.

Sin embargo, pese a su prometedor inicio, Jano no logró aguantar ni estirar dicha ventaja, y terminó pesándole tras perder el set por 6 a 4 a manos del norteamericano.

En la segunda manga, no exento de complicaciones, Jano tuvo un comienzo similar, pero esta vez sí pudo imponer sus condiciones en un ajustado 7-5 en el que nunca se vio por debajo en el marcador.

Pese a los esfuerzos, y forzando la definición en un tercer parcial, Basavareddy abrochó un importantísimo triunfo con un 6-4, el primero ante un top 30 del mundo y accedió a cuartos de final, donde deberá enfrentar al ganador del duelo entre Lorenzo Sonego y Alex Michelsen.

Por su parte, el chileno sigue sin levantar cabeza y se despidió tempranamente del torneo neozelandés, por lo que no consiguió revalidar el título conseguido en 2024.

¿Cuándo vuelve a jugar Alejandro Tabilo?

Sin triunfos en 2025, las cosas no son nada fáciles en el horizonte de Jano, quien no se moverá de Oceanía para afrontar su próximo desafío: el Australian Open.

El chileno saltará a las canchas nuevamente a partir del próximo 13 de enero, cuando inicie el primer Grand Slam de la temporada y donde será uno de los sembrados de la competencia.