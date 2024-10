“Sé que no está de acuerdo”: La reflexión de Gareca sobre Arturo Vidal y el jugador que no le contestó - Chilevisión

El entrenador de la Selección Chilena, Ricardo Gareca, se refirió a la situación de Arturo Vidal y al jugador que no respondió su llamado hace algunos meses.

En la conferencia de prensa previa al choque con Brasil por Eliminatorias el DT de La Roja apuntó a que solamente habló de "un jugador en particular" que no le contestó y recalcó que "no es una crítica. Son situaciones que uno tiene que respetar.

En ese instante, el Tigre mencionó al King: "Con todos los jugadores con que he hablado, inclusive Vidal, que fue de los primeros, siempre tuve la claridad de decirles que no acostumbro a asegurar continuidad". Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"No acostumbro a decir y comprometerme con que van a jugar, no prometo que van a ser convocados, y si les interesa o no la Selección", añadió.

De hecho, el estratega argentino reveló que "todos, con unanimidad, me respondieron que les interesa estar en la selección, así textual". Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Ricardo Gareca y las críticas de Arturo Vidal: "Se qué no está de acuerdo"

Sobre Vidal, Gareca reconoció: "Sé que no está de acuerdo en muchas cosas. No he escuchado o por lo menos no me han llegado otras críticas, de otros muchachos que por ahí la hacen o ustedes están en conocimiento".

Además, aclaró que lo mencionó en su respuesta anterior "para entrar en una polémica ni que me moleste que esté cuestionado. Mire, en el fútbol no me molesta nada porque me dedico a esto, trabajo de esto.

"He transitado toda la vida en el fútbol, conozco su termómetro, no hay nada que me sorprenda ni me disguste, a veces me puedo poner más enfático", añadió. Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

El adiestrador nacional insistió en que no le incomodan "las críticas, comentarios ni opiniones, lo tomo como parte de mi trabajo. Si hay una materia de la que opina todo el mundo es de fútbol".

¿Cuándo juegan Chile y Brasil por Eliminatorias?

El partido entre Chile y Brasil está programado para este jueves 10 de octubre a las 21:00 horas de nuestro país, disputándose en el Estadio Nacional.

El compromiso, válido por la fecha 9° de las Eliminatorias, será transmitido en vivo por Chilevisión, la señal online de chilevision.cl y la App MiCHV.