“La experiencia”: Ricardo Gareca explica presencia de Jean Meneses en nómina de Chile - Chilevisión

Jean Meneses fue una de las grandes sorpresas en la nómina de la Selección Chilena de cara al regreso de las Clasificatorias, donde La Roja se enfrentará a Argentina y Bolivia.

El delantero, que está a punto de fichar en Vasco da Gama, se ganó un lugar en la consideración de Ricardo Gareca tras su desempeño en el Toluca de México.

Precisamente, el entrenador nacional defendió el llamado del atacante de 31 años.

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre Jean Meneses?

Consultado sobre su convocotaria, el Tigre destacó "la experiencia" de Takeshi. "Nos hemos enfrentado muchas veces. Es un jugador que nos gusta". dijo.

En conferencia de prensa, Gareca afirmó que "nos fijamos en todo y creo que la experiencia en esta situación ocupa una perspectiva. Dentro de eso, creemos que él le puede aportar a la selección. Lo quiero ver".

"La charla que tuvimos en México nos gustó, tanto él como Claudio Baeza", añadió.

Además, el adiestrador trasandino señaló que la ausencia de Luciano Cabral "tiene que ver con lo futbolístico. Queremos que se afiance".

"Le tocó vivir una situación particular y difícil. Queríamos escucharlo, no indagar en su vida privada porque no me interesa tanto, pero se expresó porque la conversación no tenía esa finalidad. Él se abrió en la charla", comentó.