Qué canal transmite EN VIVO partido de Chile vs Paraguay amistoso internacional - Chilevisión

La Selección Chilena se enfrentará a Paraguay en un nuevo amistoso internacional, el cual será su último examen antes del inicio de la Copa América 2024.

La Roja quiere volver a mostrar el buen juego de la gira por Europa, donde dejó buenas sensaciones en los encuentros ante Albania y Francia.

En esta ocasión, el combinado nacional medirá fuerzas contra el siempre complejo elenco guaraní, quienes vienen de igualar la semana pasada frente a Perú.

Qué canal transmite el partido de Chile vs Paraguay

El partido de Chile ante Paraguay será transmitido por Chilevisión, canal que estará EN VIVO desde el Estadio Nacional.

Además, este imperdible encuentro lo podrás ver completamente gratis por la señal online de chilevision.cl

Por si fuera poco, la APP MiCHV también es una opción para seguir al combinado nacional. Para eso, solamente debes aplicar los siguientes pasos:

Entrar a la APP MiCHV

Ir a la sección de "explorador"

Hacer clic en "EN VIVO"

Allí estarán cuatro canales disponibles. Selecciona "Chile vs Paraguay I Amistoso Internacional"

Horario del duelo de Chile ante Paraguay

El choque de La Roja contra los guaraníes arrancará a las 20:00 horas de este martes 11 de junio.

Posible formación de Chile para duelo vs Paraguay