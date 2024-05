Sin Gary Medel: La nómina de la Selección Chilena para el amistoso previo a la Copa América - Chilevisión

Ricardo Gareca dio a conocer este viernes la nómina de la Selección Chilena para el amistoso ante Paraguay, último examen antes de la Copa América 2024.

Al igual que para los partidos de marzo, el Tigre reveló a los convocados de La Roja en una conferencia de prensa.

Gary Medel, ausente de la nómina de La Roja

La principal novedad en la convocatoria es la ausencia de Gary Medel, situación que ya se había dado para los cotejos frente a Albania y Francia.

El que tampoco fue llamado para el certamen de Estados Unidos fue Arturo Vidal. De todas formas, el Flaco aclaró que esta nómina es para el cotejo ante Paraguay y que se podrían agregar nombres para la competencia oficial.

Además, el estratega argentino ratificó la presencia de Alexis Sánchez, Ben Brereton y Eduardo Vargas.

Otros nombres sorpresivos son Maximiliano Guerrero de Universidad de Chile y Cristián Zavala de Colo Colo, mientras que se ratificó el regreso de Felipe Loyola (Huachipato).

Nómina de la Selección Chilena para el amistoso previo a la Copa América

Arqueros:

Claudio Bravo - Real Betis

Brayan Cortés - Colo Colo

Gabriel Arias - Racing

Defensas:

Mauricio Isla - Independiente

Paulo Díaz - River Plate

Guillermo Maripán - AS Mónaco

Igor Lichnovsky - América de México

Matías Catalán - Talleres de Córdoba

Gabriel Suazo - Toulouse

Felipe Loyola - Huachipato

Thomas Galdames - Godoy Cruz

Volantes:

Rodrigo Echeverría - Huracán

Erick Pulgar - Flamengo

Marcelino Núñez - Norwich City

Diego Valdés - América de México

César Pérez - Unión La Calera

Delanteros:

Alexis Sánchez - Inter de Milán

Maximiliano Guerrero - Universidad de Chile

Ben Brereton - Sheffield United

Marcos Bolados - Colo Colo

Cristián Zavala - Colo Colo

Víctor Dávila - CSKA Moscú

Darío Osorio - FC Midtjylland

Eduardo Vargas - Atlético Mineiro

¿Cuándo juega Chile ante Paraguay el amistoso previo a la Copa América?