Marcelo Salas disipa dudas sobre su relación con Iván Zamorano: “No éramos amigos, pero...” - Chilevisión

Marcelo Salas salió al paso de las especulaciones y aclaró su relación con Iván Zamorano, con quien formó una histórica dupla en la Selección Chilena.

El Matador se refirió a su cercanía con el Bam Bam, confirmando que nunca hubo una "rivalidad" como se rumoreó en algún momento.

¿Qué dijo Marcelo Salas sobre Iván Zamorano?

En el espacio Hey Social TV, Salas aseguró que "la rivalidad con Iván es un poco de parte de ustedes, los periodistas. Creo que parte, obviamente, de un tema periodístico porque nunca tuvimos un problema".

"Creo que es un poco por la diferencia de edad. En ese periodo nuestros grupos eran distintos, yo me juntaba con (Sebastián) Rozental o con el Huevo (Valencia) que eran de mi edad", afirmó.

Salas insistió en este punto y que "tenemos siete u ocho años de diferencia. No compartíamos fuera de la cancha. En el fondo, ese era el tema, que nunca nos vieron juntos".

"Aparte, en ese periodo yo estaba casado, entonces venía a Chile, jugaba, me iba a la casa y volvía. Iván estaba soltero, venía a jugar y después salían a comer o a alguna cosa. Creo que parte porque nunca nos vieron compartir fuera de la cancha. Entonces decían: ‘Ah, bueno, tienen un problema'", agregó.

La actual cercanía de la dupla Za-Sa

El ex delantero de Universidad de Chile recalcó que "no éramos amigos" con Zamorano, aunque apuntó que "ahora que ha pasado el tiempo nos hemos visto más".

"Yo he ido a Miami. Me ha invitado a la casa. He ido a comer un asado con él y con su familia. Yo con mis hijas y él con sus hijos. Hemos ido a jugar alguna pichanga con otro grupo de latinoamericanos que están allá, que me han invitado. Entonces, hemos compartido más ahora", añadió.

De hecho, Salas mencionó que "hoy te puedo decir que tenemos una relación más cercana".