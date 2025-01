Dos gotas de agua: Conmebol alucina con Juan Francisco Rossel y lo compara con Lamine Yamal - Chilevisión

Un Sudamericano Sub 20 consagratorio es el que ha tenido Juan Francisco Rossel, delantero que se ha convertido en la figura de la Selección Chilena.

El delantero de Universidad Católica ha vivido de todo en las primeras tres fechas: Doblete ante Venezuela en el debut, autogol en el último minuto contra Uruguay y otra vez rutilante frente a Perú.

En el choque contra los incaicos, el atacante de 19 años falló un penal a los 85 minutos, pero le dio triunfo a La Roja con dos soberbios cabezazos que dejaron al combinado nacional a un paso del hexagonal final.

El meme de Juan Francisco Rossel con Lamine Yamal

El rendimiento del capitán del equipo no ha pasado inadvertido, donde la propia Conmebol se encargó de hacer una simpática comparación.

En sus redes sociales, el ente rector del fútbol sudamericano subió un meme en el que distingue a Rossel y a Lamine Yamal, estrella del Barcelona y de España.

El organismo ocupó el parecido físico para hacer una llamativa publicación, la generó una verdadera locura en los hinchas chilenos.

Tras el triunfo de Chile ante La Bicolor, el ariete destacó: "Quiero agradecerle al equipo porque, a pesar del error del partido pasado, me apoyaron y me bancaron. Ahora me perdí un penal, no bajé los brazos, seguí intentando. Todo es mental".

¿Cuándo vuelve a jugar Chile por el Sudamericano Sub 20?

El próximo partido de Chile en el Sudamericano Sub 20 será el viernes 31 de enero, día en que se medirá a Paraguay a partir de las 20:30 horas.

El encuentro será el último de La Roja por la fase de grupos.