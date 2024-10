Poco alentador: El negativo registro de Chile con el árbitro que estará en el duelo ante Colombia - Chilevisión

El difícil partido de Chile ante Colombia tendrá a Jesús Valenzuela como el árbitro principal, quien tiene bastante experiencia a nivel internacional.

La Roja necesita sumar puntos frente al elenco cafetero en estas Eliminatorias, duelo que asoma muy complejo y que seguramente tendrá varias jugadas polémicas.

Los malos recuerdos de Chile con Jesús Valenzuela

El juez venezolano ha impartido justicia en tres ocasiones al combinado nacional con un registro poco alentador para este importante encuentro.

La primera vez fue en junio del 2021, donde el equipo dirigido por Martín Lasarte igualó 1-1 frente a Argentina como visitante.

Posteriormente, el nacido en Portuguesa estuvo justamente en el empate 0-0 ante los amarillos y en la derrota 3-0 contra la misma Albiceleste, ambos válidos por estas Clasificatorias.

Teniendo en cuenta esto, La Roja no ha podido ganar con Valenzuela estando de árbitro, logrando solamente un empate y dos derrotas.

¿Dónde ver en vivo el partido de Chile vs Colombia por Eliminatorias?

El partido entre Chile y Colombia lo podrás ver en vivo por Chilevisión, por la señal online de chilevision.cl y por la App MiCHV.