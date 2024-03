Gran paso: Javier Altamirano recibe el alta y continuará su recuperación en casa - Chilevisión

Estudiantes de La Plata entregó este jueves un nuevo parte médico de Javier Altamirano, futbolista chileno que sufrió una trombosis el pasado 17 de marzo.

El club argentino confirmó que el volante nacional recibió el alta sanatorial, por lo que se retiró a su domicilio para continuar con un reposo relativo.

En dicha fecha, el chileno de 24 años se desplomó en pleno partido ante Boca Juniors, generando una gran preocupación en compañeros, rivales y el público que acudió al estadio.

𝗣𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗠𝗲́𝗱𝗶𝗰𝗼 𝗱𝗲 𝗝𝗮𝘃𝗶𝗲𝗿 𝗔𝗹𝘁𝗮𝗺𝗶𝗿𝗮𝗻𝗼: En el día de hoy el futbolista recibió el alta sanatorial, retirándose a su domicilio particular para continuar con un reposo relativo pic.twitter.com/gOEAoxmvVE — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) March 27, 2024

Javier Altamirano recibió apoyo de compañeros de La Roja

Altamirano ha recibido en los últimos días un masivo apoyo del mundo del fútbol, incluido un homenaje que hizo la Selección Chilena.

En la previa del duelo con Francia, las redes sociales de La Roja mostraron una camiseta del ex Huachipato con el mensaje: "Juegas con nosotros, Jaiver. Mucha fuerza y pronta recuperación".